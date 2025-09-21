Kadıköy'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Haberler

Kadıköy'de D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadıköy'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Acıbadem mevkisi Harem istikametinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada 1 kişi yaralandı, araçlarda hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
