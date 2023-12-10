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Kadıköy'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

10 Aralık 2023 11:12 Son Güncelleme: 11:14 Abone Ol

Kadıköy'de polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktada meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücülerden biri ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.