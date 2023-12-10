Kadıköy'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kadıköy'de polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktada meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücülerden biri ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kadıköy'de, polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktada 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Fenerbahçe Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde emniyet ekiplerinin uygulama bölgesinde Kerem B. idaresindeki otomobil, Melike Ç'nin kullandığı otomobile çarptı.
Melike Ç'nin idaresindeki otomobilin de önündeki başka bir araca çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Melike Ç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan sürücülerden Kerem B, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.