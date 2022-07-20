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Kadıköy'de yoldan çıkan otomobil büfeye girdi

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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Kadıköy'de yoldan çıkan otomobil büfeye girdi

Kadıköy'de yoldan çıkan otomobil büfeye girdi, otomobilde bulunan 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kadıköy'de yoldan çıkan otomobil büfeye girdi, otomobilde bulunan 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi Kadıköy istikametinde seyreden B.M.Ü. (21) idaresindeki 34 BD 6606 plakalı otomobil yoldan çıkarak cadde üstündeki büfeye girdi. Sürücü B.M.Ü. ve yanındaki bir kişi kazayı yara almadan atlattı.

B.M.Ü'nün alkollü olduğu iddia edildi.

Büfede ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Göztepe Mahallesi Kadıköy Bağdat Güncel Haberler

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