Kadıköy'de Yol Verme Tartışması Kılıç Kalkan Dedi

KADIKÖY'de otomobil sürücüsüyle TIR şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. İki sürücü arasındaki tartışma ve TIR şoförünün araç sürücüsüne yol vermediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay öğle saatlerinde Sahrayıcedit mevkii TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil sürücüsüyle TIR şoförü arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışma sırasında TIR şoförü otomobil sürücüsüne küfür ve hakaret etmeye başladı.Bir ara aracından inen TIR şoförü otomobil sürücüsünün peşinden koştu. Bu sırada aracında olan sürücü ise olay yerinden ayrıldı. Tartışmanın ardından bu kez aracına binen TIR şoförü çift şeritli yan yolu ortalayarak otomobil sürücüsünün geçişine izin vermedi. Trafikte sürekli şerit değiştiren TIR şoförünün tehlikeli hareketleri ve iki sürücü arasında yaşanan yol verme tartışması cep telefonu kamerasına yansıdı.