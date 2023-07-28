Kadıköy'de iki araç sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması, kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ayırmakta güçlük çektiği kavgada yumruklar havada uçuştu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de yol kavgası kamerada: Yumruklar havada uçuştu

Kadıköy'de yumruk yumruğa yol kavgası kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de iki araç sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması, kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ayırmakta güçlük çektiği kavgada yumruklar havada uçuştu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 15.30 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre, ters yönden gelen hafriyat kamyonu şoförü ile otomobil sürücüsü yol ortasında karşı karşıya geldi. Otomobil sürücüsünün yol vermediğini gören kamyon şoförü, aracından inerek karşı tarafla tartışmaya başladı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kamyonu şoförünün, araç sürücüsüne saldırmasıyla yumruklu kavgaya dönüştü. Taraflar arasında yumruklar havada uçuştu. Çıkan kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.