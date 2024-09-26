Kadıköy'de Yıkım Çalışması Camiiye Zarar Verdi

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, KADIKÖY'de yıkım çalışması yapılan binanın parçaları, yan tarafta bulunan camiiye zarar verdi. Binanın beton parçaları camiinin duvarına ve girişine doğru yıkıllırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.Camiide maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi Koza Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre yıkım çalışması yapılan binanın beton parçaları, yan tarafta bulunan Ahmet Taci Büyükhanlı Camii'nin duvarına ve giriş bölümüne doğru yıkıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasında göçük altında kimsenin kalmadığı tespit edildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek vatandaşları yıkım çalışması yapılan alandan uzaklaştırdı. Ekipler yıkılarak camiye zarar veren parçaların kaldırılması için çalışma başlattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, camide maddi hasar meydana geldi.