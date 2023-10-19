Kadıköy'de Yayalara Yol Vermeyen Sürücülere Drone Destekli Denetim

KADIKÖY'DE sivil trafik ekipleri drone destekli denetim yaptı. Denetimlerde yayalara yol vermeyen 9 sürücüye toplam 17 bin 811 lira ceza yazıldı. Ceza yazıldığı için polislere tepki gösteren Yiğit Pala "Görüntüyü görmeden ceza tutanağını imzalamıyorum. Bir sürü araç geçti, siz bir kurban mı aradınız? Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Kadıköy Söğütlüçeşme Caddesi'nde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetim yaptı. Drone de kullanılan denetimlerde yayalara öncelik vermediği tespit edilen araç sürücülerine ceza yazıldı. Yayalara yol vermeyen 9 sürücüye kişi başı bin 979 lira olmak üzere toplam 17 bin 811 lira ceza yazıldı. Cezaya itiraz eden sürücüler drone görüntülerini izledikten sonra tutanağı imzaladı.

"GÖRÜNTÜLERİ GÖRMEDEN CEZA TUTANAĞINI İMZALAMAM"

Denetimlerde ceza yazılan Yiğit Pala duruma itiraz ederek, yayaya yol verdiğini iddia etti. Polis ekipleri ise drone görüntülerinin olduğunu ve gidip bakabileceğini söyledi. Yiğit Pala, "Bir sürü yaya geçti, hepsine yol verdim. İtiraz edeceğim, görüntüyü görmeden de ceza tutanağını imzalamıyorum. Bir sürü araç geçti, siz bir kurban mı aradınız? Hakkımı helal etmiyorum" dedi.