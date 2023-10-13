Kadıköy'de Yayalara Yol Vermeyen Sürücülere Drone Destekli Denetim

Kadıköy'de sivil trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde yayalara yol vermeyen 7 sürücüye toplam 13 bin 853 lira ceza kesildi. Denetimlere drone da destek verildi.

KADIKÖY'de sivil trafik ekipleri drone destekli denetim yaptı. Denetimlerde yayalara yol vermeyen 7 sürücüye toplam 13 bin 853 lira ceza yazıldı.

Kadıköy Söğütlüçeşme Caddesi'nde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri tarafından yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetim yapıldı. Denetimlere drone ile havadan da destek verildi. Denetimlerde yayalara öncelik vermediği tespit edilen araç sürücülerine ceza yazıldı.

TOPLAM 13 BİN 853 LİRA CEZA KESİLDİ

Yayalara yol vermeyen 7 sürücüye kişi başı bin 979 liradan toplam 13 bin 853 lira ceza yazıldı. Ceza yazılan dolmuş şoförü, yayaya yol verdiğini söyleyerek itiraz etti.

"YAYA GEÇERKEN BEN GEÇMEDİMö

Ceza yazılan dolmuş şoförü yayaya yol verdim, yaya geçerken ben geçmedim diyerek polislere tepki gösterdi. Polis ekipleri, şoföre drone ile kural ihlali yaptığını tespit ettiklerini, görüntüleri izleyebileceğini söyledi. Görüntüleri izleyen dolmuş şoförü "Yaya geçmiyor, yaya orada duruyor. Hareket halinde olsaydı dururdum zaten. Haksızlıktır, ben emekliyim 2 bin lirayı nasıl ödeyeceğim" dedi.