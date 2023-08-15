Kadıköy'de Yayalara Yol Vermeyen Sürücülere Cezai İşlem

Kadıköy'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetim yaptı. Beş sürücüye kişi başı bin 917 TL olmak üzere toplam 9 bin 585 TL para cezası kesildi.

KADIKÖY'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri denetim yaptı. Denetimlerde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen yayalara yol vermeyen sürücüler tespit edildi. Beş sürücüye kişi başı bin 917 TL olmak üzere toplam 9 bin 585 TL para cezası kesildi.

Kadıköy'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde dron da kullanıldı. Denetimler sırasında mevzuata aykırı olarak araç kullanan ve yayalara öncelik vermediği tespit edilen araç sürücülerine ceza kesildi.

TOPLAM 9 BİN 585 TL CEZA KESİLDİ

Denetimlerde yayalara yol vermeyen 5 sürücüye para cezası uygulandı. Her sürücüye bin 917 TL olmak üzere toplamda 9 bin 585 lira ceza kesildi. Para cezası kesilen sürücülerden biri, "Acile gidiyorum ufaklık hasta da veterinere götürüyorum o yüzden. Şimdi acil gidiyorum serum alması lazım. O yüzden görmedim stresli olduğum için. "dedi. Sürücülerden bir diğeri ise, "Hiç görmedim. Daha önce ceza yazılmamıştı. Hata yapmışsam sıkıntı yok. Genelde yayalara yol veriyorum. En çok dikkat ettiğim konulardan biri bu " diye konuştu. Ceza kesilen bir başka sürücü ise, "Dronu görmedim" şeklinde konuştu. Başka bir sürücü ise, " Ben rahatsızım ameliyat oldum görmedim" dedi.