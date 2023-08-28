Kadıköy'de Yayalara Geçiş Hakkı Vermeyen Sürücülere Dron Destekli Denetim
Kadıköy'de yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik dron destekli denetim gerçekleştirildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile sivil trafik polisleri, Sögütlüçeşme Caddesi Osmanağa Camisi karşısında bulunan yaya geçidinde denetim noktası oluşturdu. Dron destekli gerçekleştirilen denetimde, yaya geçidinde yayalara öncelik tanımadığı tespit edilen 12 sürücüye toplam 20 bin 519 lira para cezası kesildi.
Kadıköy'de yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik dron destekli denetim gerçekleştirildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile sivil trafik polisleri, Sögütlüçeşme Caddesi Osmanağa Camisi karşısında bulunan yaya geçidinde denetim noktası oluşturdu.
Dron destekli gerçekleştirilen denetimde, yaya geçidinde yayalara öncelik tanımadığı tespit edilen 12 sürücüye toplam 20 bin 519 lira para cezası kesildi.