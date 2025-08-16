Kadıköy'de Yaya Kazası: 74 Yaşındaki Adamın Hayati Tehlikesi Devam Ediyor
Kadıköy'de bir otomobilin yayaya çarpması sonucu 74 yaşındaki Mehmet Ali Çevik ağır yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı, sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kadıköy'de otomobilin yayaya çarptığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedilirken, 74 yaşındaki yayanın hayati tehlikesi sürüyor.
Bağdat Caddesi'nde 6 Ağustos'ta Onur A. (30) idaresindeki 34 BOA 097 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Mehmet Ali Çevik'e çarptı.
Ağır yaralanan Çevik, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yakındaki bir özel hastaneye götürüldü.
Çevik'in hayati tehlikesi devam ederken, gözaltına alınan sürücü işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, araçların ilerlediği yolda karşıya geçmeye çalışan yayaya, sol şeritten hızla gelen otomobilin çarptığı görülüyor.