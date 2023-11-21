Kadıköy'de Yaya Geçidi Denetimi: Sürücülere Para Cezası

Kadıköy'de yaya geçidi denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere, para cezası uygulandı. Denetimde ceza yiyen sürücü, "Üç kuruş para kazanacağım diye cezayı kendi cebimden ödeyeceğim, yazık değil mi" dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Kadıköy Söğütlüçeşme Caddesi'nde denetim noktası oluşturdu. Dron ile yaya geçidinden gidenlere geçiş üstünlüğü vermeyen sürücüler tespit edildi. Denetimde yayalara yol vermeyen 8 otomobil sürücüsüne toplam ceza 15 bin 832 para cezası kesildi.

Tayfun Ç., "Yaya geçidinde yol vermediğimi söyledi. Halbuki yol verdim. Göster dediğimde göstermiyorlar, mahkemeye gidecekmişim, mahkemeyle mi uğraşacağım ben. Hayatım boyunca ilk defa böyle bir ceza yiyorum. Radar cezası falan olur akşama kadar orada ben durayım yayaya yol ver trafiği kapatayım, onu ben mi yapacağım koyacaklar oraya bir tane memur orayı yönetecek. Dronla beklemeyecek. Gerekirse mahkemeye kadar gideceğim. Ben günde 2 bin lira para kazanamıyorum. Üç kuruş para kazanacağım diye cezayı kendi cebimden ödeyeceğim, yazık değil mi" dedi.

Zeynep B., "Ben yol verdim diye düşünüyorum. Herhalde gözümden kaçtı, bütün yaya geçitlerinde yol veriyorum. Gözümüzden kaçmıştır ama ben yol veriyorum. Bir hata oldu diyelim. İlk defa durduruldum, ilk defa ceza yedim. Çıkacağı varmış diyelim. Şimdi bu olmasaydı başka bir şeyden çıkardı. Başka bir şey öderdim herhalde. Bazen bir şeylerin çıkması gerekiyormuş" dedi. - İSTANBUL