Kadıköy'de yaşlıları dolandıran şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de, telefonda "oğlu" olduğunu söyleyerek yaşlıları dolandıran şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Şubat'ta Kadıköy Bostancı'da oturan yaşlı bir vatandaşı arayıp oğlu olduğunu söyleyen şüphelinin, "arkadaşımı gönderiyorum" diyerek bu kişiden para aldığını öğrendi.

Dolandırıcılık olayına ilişkin çalışma yürüten ekipler, paranın teslim edildiği adres ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler, Marmaray ile bölgeden uzaklaşan şüphelinin kimliğini toplu taşıma kartı üzerinden tespit etti.

Şüpheli D.M. (28), polis ekiplerince Kadıköy'de gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, D.M'nin telefon uygulaması üzerinden, dolandırmak için oğlu olan yaşlıları seçtiğini, aynı yöntemle 2022-2023 arasında, ikameti Kadıköy olan 19 vatandaşı 2 milyon 100 bin lira dolandırdığını belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamca tutuklandı.