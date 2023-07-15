Kadıköy'de 14 Temmuz tarihinde 23.00-03.00 saatleri arasında modifiyeli ve abartı egzozlu araçlar üzerine yapılan denetimlerde, toplam 201 adet cezai işlem ile 539 bin 708 TL para cezası uygulandı.

Kadıköy'de yapılan denetimlerde 539 bin 708 TL para cezası uygulandı

İSTANBUL - Kadıköy'de 14 Temmuz tarihinde 23.00-03.00 saatleri arasında modifiyeli ve abartı egzozlu araçlar üzerine yapılan denetimlerde, toplam 201 adet cezai işlem ile 539 bin 708 TL para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 14-15 Temmuz tarihleri, 23.00 - 03.00 saatleri arasında, Kadıköy Bağdat Caddesi ve Cemil Topuzlu Sahil yolu üzerinde modifiyeli ve abartı egzozlu araçlar üzerine denetimler yapıldı. Denetimlerde; film cam maddesinden 7 adet, abartı egzoz maddesinden 21 adet, muayene yaptırmamak maddesinden 27 adet, ehliyetsiz araç kullanmak maddesinden 15 adet, uyarı ve ikazlara uymamak maddesinden 6 adet, alkollü araç kullanmak maddesinden 29 adet, yüksek sesle müzik maddesinden 7 adet, diğer maddelerden 89 adet olmak üzere toplam 201 adet cezai işlemle 539 bin 708 TL para cezası uygulandı. Denetimler çerçevesinde toplam 497 araç kontrol edildi, 41 araç trafikten men edildi.