KADIKÖY'DE YANGINDA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

KADIKÖY'de 12 katlı binada çıkan yangında, üst katlarda mahsur kalanlar balkon ve camlarda kurtarılmayı bekledi. Dumandan etkilenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, vatandaşlar mahsur kalan bir kişiyi kurtardı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Erenköy Keşaneler Sokak'ta bulunan 12 katlı bir binada saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre giriş kattaki yönetim binasından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Binanın üst katlarında yaşayanlar, daireler dumanla dolduğu için pencere ve balkonlara çıktı. Çevredekiler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Duman içinde kalan binadaki 4 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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