Kadıköy'de yan tarafında istinat duvarı çöken binada inceleme yapıldı

Olay dün saat 18.30 sıralarında Kozyatağı Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi üzerindeki meydana gelmişti. 6 katlı binada yan tarafında bulunan inşaatın istinat duvarı çökmesiyle çatlaklar oluşmuş, girişinde de çökme meydana gelmişti. Binada oturanlar, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilmişti. Binanın etrafı zabıta ekipleri tarafından demir bariyerlerle kapatılırken, polis ekibi güvenlik amaçlı olarak bekletilmeye başlanmıştı.

DOLGU ÇALIŞMASI BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı / Güncel