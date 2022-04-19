Kadıköy'de yan tarafında istinat duvarı çöken binada inceleme yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadıköy'de yan tarafında istinat duvarı çöken binada inceleme yapıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Kadıköy'de yan tarafında istinat duvarı çöken binada inceleme yapıldı

KADIKÖY'de 6 katlı binanın yan tarafındaki inşaatın istinat duvarı çökmesiyle ile ilgili ekipler incelemelerde bulundu.

KADIKÖY'de 6 katlı binanın yan tarafındaki inşaatın istinat duvarı çökmesiyle ile ilgili ekipler incelemelerde bulundu. Çöken alanın dolgu ve kazık çalışması ardından da yapılacak incelemeyle binanın kullanılıp kullanılamayacağı rapor edilecek. 

Olay dün saat 18.30 sıralarında  Kozyatağı Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi üzerindeki meydana gelmişti. 6 katlı binada yan tarafında bulunan inşaatın istinat duvarı çökmesiyle çatlaklar oluşmuş, girişinde de çökme meydana gelmişti. Binada oturanlar, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilmişti. Binanın etrafı zabıta ekipleri tarafından demir bariyerlerle kapatılırken, polis ekibi güvenlik amaçlı olarak bekletilmeye başlanmıştı.

DOLGU ÇALIŞMASI BAŞLADI

Bugün, Kadıköy Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleriyle birlikte, Yapı Kontrol müdürlüğü, İmar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler binada ilk inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında Kadıköy Belediyesi Statik Büro ekibinden İnşaat Mühendisi Özlem Yaman yaptığı açıklamada "Binada gözle görülür bir hasar yok ama hafriyat alanın güvenliği sağlanmadığı için henüz  ve yağmurda devam ediyor. Bir an önce güvenlik tedbirini sağlayalım olası bir tehlike durumuna karşı insanların zarar görmemesi için oturumu engelledik" dedi. Yaman sözlerine şöyle devam etti: "Yeni dolgu ve kazık çalışmasının ardından ilgili arkadaşlarla tekrar inceleme yapacağız. Binada oturulup oturulamayacağını değerlendireceğiz. İnşaat alanın çevresinde güvenliği sağlamamamız gerekiyor öncelikle" dedi.

 


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kadıköy Belediyesi, Zabıta, İnşaat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title