Kadıköy'de 'Yan Rol' ile kadın oyuncunun değişim hikayesi sahnede

Deniz Madanoğlu'nun kaleme aldığı, Şenol Önder'in yönettiği tek kişilik komedi oyunu "Yan Rol", Kadıköy Boa Sahne'de izleyicilerle buluştu.

7. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın Kadın Komedi Oyuncusu", 2023 Direklerarası Tiyatro Ödülleri'nde "Tek Kişilik Prodüksiyon", 25. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nin "Komedi, Kara Komedi, Müzikli Oyun" dalında ise "Yılın En İyi Kadın Oyuncusu" ödüllerine layık görülen oyun, hem mesleğinde hem de hayatında "yan rol" olarak kalmış Canan'ın hayatını mizahi bakış açısıyla anlatıyor.

Merve Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunun hayatında sürekli yan rolde kalmaya mecbur olan bir kadın oyuncunun hikayesini anlattığını söyledi.

Kahramanın sadece sahnede değil, ailesinin içinde, arkadaşlık ilişkilerinde ve işinde hep yan rolde bulunduğunu belirten Polat, "Onun hayatta kendini konumlandırdığı yer, ana karakteri destekleyen ama hiç görünmeyen ışık olmuş. Oyunda da bu karakterin, arkadaki o ışık olmaktan, arkada kalmaktan vazgeçtiği, 'hayır ben de kendi enerjimin, hareketlerimin, oluşumumun, varlığımın farkına varacağım ve kendi başrolümü oynayacağım.' deyiş hikayesine tanıklık ediyoruz." dedi.

"Oyun, bir kadın oyuncunun kendi ayakları üzerinde durma serüveni izleyiciyle buluşturuyor"

Polat, oyunun "bir kadın oyuncunun kendi ayakları üzerinde durma" serüvenini izleyiciyle buluşturduğunu aktararak, "Karakterimizin oyun içinde büyük bir kırılma yaşıyor. O, kendisine dayatılan bu yan rollerde olmak istememiş fakat hep oralara itilmiş. O yüzden yan rolde kalmak onun için kolay bir durum değil. Onun hak ettiği aslında, kendini var edebilecek kadar iyi bir başrol. Karakterimizin en çok istediği, hak ettiği, kendisine layık gördüğü bu yeri elde etmek." ifadelerini kullandı.

Oyunda anlatılan karakterin hayatın içinde ve herkesin tanıdığı bir tip olduğunu aktaran Merve Polat, şunları kaydetti:

"Oyunun bize sunduğu figür, hayatımızın tam ortasında yer alıyor. O, müdürün yanındaki adamdır, bir müdür yardımcısıdır. O, ailenin ortanca çocuğudur. Kısacası, kenarda durmaya yazgılı kim varsa anlatılan odur. Herkesin çok aşina olduğu bu karakter bana da çok uzak değil. Günün birinde bu karakter de bir değişim olunca etrafındaki herkes birden, 'o çok değişti." demeye başlıyor. Aslında değişen o değil, kendisine biçilen rolü değiştiriyor. Yan roller hepimize hayatımızda biçilen bir durumu anlatıyor. Oyunumuz da üzerimize dayatılan bu rollerden çıkma, dolayısıyla bir büyüme hikayesini anlatıyor."

"Kıymetli olan, sana dayatılan rollere değil, senin gerçekten sahip çıktığın rolleri benimsemendir"

Yönetmen Şenol Önder ise oyunun daha önce de farklı versiyonda sahnelendiğini belirterek "Hikayemiz, yakınlarından darbe alan bir kadının değişim sürecine girmesini anlatıyor. Kahramanımızın oyunda kendi kararlarını vermeyi ve hayır demeyi öğreniyor. Daha önceki versiyonda biz oyunda değişim yaşayan kadının bu kararı verdiği anı görüyorduk. Şimdi ise izleyicilerimize, bu nedenlerin arkasında neler olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Biz, oyunu kulise soktuk ve değişimini bu noktadan itibaren vermeye çalıştık." diye konuştu.

Oyunun bir baba-kız hikayesi olarak başladığını anlatan Önder, şöyle devam etti:

"'Sen benim canımı acıtamazsın, çünkü ben seni tanımıyorum.' diye çok sevdiğim bir söz vardır. İnsanın canını aslında yakınları, tanıdıkları acıtır. Burada da kahramanımızı babasının söylediği bir söz, annesinin yaptığı bir davranış, arkadaşının tavrı yoruyor ve üzüyor. Bu ilişkiler hayatta çok önemlidir. Orada tercih edilmeme, vazgeçilme ya da ikinci plana atılmalı gibi durumlar bazen ağır sonuçlar doğurabiliyor. Böyle bir durumdan geçen o kadın için de bir yüzleşme hikayesi ortaya çıkıyor. Oyunumuz da bu yüzleşmeye odaklanıyor."

Önder, oyunun seyirciye "hayatta ayakta durmanın zorluğuna" dair bir hikaye sunduğuna işaret ederek "Dışarıdaki etmenler bizim hayatımızı fazlasıyla zorlar. Burada önemli olan senin yolunun doğru olmasıdır. Sen eğer doğru yoldaysan, yaşadığın yorgunluk seni iyi ve doğru bir yere çıkartır. Hayatta herkes başrol ister ama biz biliyoruz ki bu çok da gerçekçi değildir. Senin yapman gereken, haddini bilip yaptığın işi iyi yapmandır. Kıymetli olan, sana dayatılan rollere değil, senin gerçekten sahip çıktığın rolleri benimsemendir. O rollerin her zaman başrol olması gerekmez. Sana dayatılmayan ve senin sahiplendiğin rol, artık bir yan rol olmaktan çıkar." ifadelerini sözlerine ekledi.

Oyunun dramaturjisini Arzu Önder, dekor tasarımını Cihan Aşar, ışık tasarımını Onur Duru, müziklerini ise Mustafa Kemal Öztürk hazırladı.