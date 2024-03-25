Kadıköy'de Yan Bakma Nedeniyle Bıçakla Yaralama Olayı
Kadıköy'de kaldırımda yürürken bir kişiyi "yan bakma" nedeniyle bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Göztepe Mahallesi'nde yaşanan bıçakla yaralama olayına ilişkin yapılan çalışmada, D.K. isimli kişinin M.Ç'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtığını belirledi.
M.Ç. hastanede tedavi altına alınırken, kaçan şüpheli D.K. de kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı.
İki kişinin kaldırımda yürüdükleri sırada karşı karşıya geldikleri ve "yan bakma" sebebiyle olayın gerçekleştiği belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.