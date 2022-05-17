KADIKÖY'DE VATANDAŞLAR İETT OTOBÜSÜNÜN ÖNÜNÜ KESTİ - Haberler

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KADIKÖY'DE VATANDAŞLAR İETT OTOBÜSÜNÜN ÖNÜNÜ KESTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KADIKÖY'de İETT durağında uzun süre otobüs bekleyen vatandaşlar, yolu kapattı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de İETT durağında uzun süre otobüs bekleyen vatandaşlar, yolu kapattı. Vatandaşların otobüslerin önünde beklediği anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. Uzunçayır durağında bekleyen vatandaşlar, uzun süre otobüs gelmemesi üzerine yolu trafiğe kapattı. Duraktan geçen diğer İETT otobüslerinin önünü kesen vatandaşlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin duruma müdahale etmesiyle yol tekrar trafiğe açıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kadıköy, İETT, Güncel, Haberler

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