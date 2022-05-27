Kadıköy'de üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu - Haberler

Kadıköy'de üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu
AA - Zafer Arslan - Güncel
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Kadıköy'de üzerine ağaç devrilen park halindeki otomobilde hasar meydana geldi.
Kadıköy'de üzerine ağaç devrilen park halindeki otomobilde hasar meydana geldi.
19 Mayıs Mahallesi Rıfkı Bey Sokak'ta bir ağaç, park halindeki 34 GL 1427 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, otomobilin üzerine devrilen ağacı keserek kaldırdı.
Otomobilde hasar meydana geldi.
AA / Zafer Arslan - Güncel