Kadıköy'de Uyuşturucu Üretimi Operasyonu: 1 Tutuklama

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Caferağa Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, bir ikamette uyuşturucu üretimi yapıldığı belirlendi. Operasyonda F.Y. (31) isimli şüpheli yakalanarak tutuklandı. Evde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ve laboratuvar malzemeleri ele geçirildi.

Kadıköy'de uyuşturucu üretildiği belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Caferağa Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu üretildiği belirlendi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli F.Y'yi (31) gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 352 gram uyuşturucu ile 700 gram aseton, 480 gram çinko tozu, 99 gram ham iyot, 2 pH ölçüm cihazı, 2 laboratuvar balonu, süzgeç, 3 hassas terazi ve cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli F.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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