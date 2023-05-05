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Kadıköy'de üç otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kadıköy'de üç otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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İstanbul Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İstanbul Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde seyreden İzel Çınar yönetimindeki 34 FKJ 236 plakalı otomobil, önce aynı yönde giden iki otomobile, ardından bariyerlere çarptı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Çınar ile aynı araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki tedavilerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

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