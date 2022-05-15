Kadıköy'de tribünler kapalı gişe - Haberler

Kadıköy'de tribünler kapalı gişe
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Fenerbahçe taraftarları, Fatih Karagümrük mücadelesinde tribünlerin tamamını doldurdu.
Fenerbahçe taraftarları, Fatih Karagümrük mücadelesinde tribünlerin tamamını doldurdu.
Fenerbahçeli taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'de oynanan sezonun son iç saha maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Saatler öncesinden stat çevresinde toplanan futbolseverler, Fatih Karagümrük maçı öncesinde takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel