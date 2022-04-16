Kadıköy'de tribünler kapalı gişe

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynayacağı karşılaşmada tribünlerin tamamı doldu.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Göztepe ile karşılaşacağı mücadelede tribünler kapalı gişe oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar Göztepe maçına yoğun ilgi gösterirken, satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi. Stat girişlerinde yoğunluk olmaması için stat kapıları saat 16.30'da açıldı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)