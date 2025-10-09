Haberler

Kadıköy'de Trafikte Tartışma: Sürücüden Küfürlü Saldırı

Kadıköy'de yolcu indiren sürücü ile başka bir otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma cep telefonuyla kaydedildi. Saldırgan sürücü, korna çalan arkadaki sürücüye bağırıp küfür etti.

KADIKÖY'de trafikte yolcu indiren sürücüyle başka bir otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Aracından inen sürücü arkadaki otomobil sürücüsüne bağırıp küfür etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 2 gün önce Sahrayıcedit Mahallesi Güzide Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü trafiğin yoğun olduğu noktada durarak yolcu indirdi. Arkada ilerleyen başka bir sürücü, bu duruma korna çalarak tepki gösterdi. Bunun üzerine aracından inen otomobil sürücüsü arkadaki diğer sürücünün aracının yanına gelerek bağırıp küfür etmeye başladı. Saldırgan sürücüyü, yanında bulunan kadın sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra aracına binen otomobil sürücüsü ilerideki döner kavşakta bir kez daha durarak bağırmaya devam etti. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
