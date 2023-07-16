Kadıköy'de trafik uygulamasında 132 sürücüye ceza

Kadıköy'de gerçekleştirilen trafik uygulamasında 387 araç denetlenirken, 132 sürücüye cezai işlem uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil ve resmi trafik ekiplerince, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldü. Kontrollerde 387 araç denetlenirken, ehliyetsiz araç kullanma, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanma, uyarı ve ikazlara uymama, usulsüz cam filmi, abartı egzoz, alkollü araç kullanma, saygısızca araç kullanma gibi çeşitli maddelerden toplam 132 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ayrıca 24 araç trafikten men edildi.