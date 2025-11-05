Kadıköy'de Trafik Tartışması: Tehdit Eden Sürücü Gözaltına Alındı

Kadıköy'de trafikte tartıştığı kişiyi aracından inerek tehdit eden ancak el frenini çekmeyi unuttuğu otomobili geri giden sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ressam Salih Erimez Caddesi'nde yaşanan olaya ilişkin cep telefonuyla kaydedilen görüntünün, sosyal medya platformlarında yayınlanması üzerine çalışma başlattı.

Kamera kaydında, otomobilinden inen sürücünün tartıştığı kişiye doğru yöneldiği sırada el frenini çekmeyi unuttuğu aracın geri gitmeye başladığı görüldü.

Bunun üzerine aracına geri dönen sürücünün, tartıştığı kişiye tehditte bulunduğu ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Araç plakasından kimliği tespit edilen şüpheli S.A.G. (20), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında Karayolları Trafik Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanırken, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da soruşturma başlatıldı.