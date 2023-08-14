Kadıköy'de Trafik Kurallarını İhlal Eden 5 Minibüs Şoförüne Cezai İşlem Uygulandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Kadıköy'de minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 5 minibüs şoförüne toplamda 3 bin 725 lira ceza kesildi. Kırmızı ışıkta geçen 2 sürücüye 951'er lira, emniyet kemeri takmayan 2 sürücüye 436'şar lira, cep telefonuyla konuşan bir sürücüye de 951 lira ceza uygulandı.