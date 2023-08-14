Kadıköy'de Trafik Kurallarını İhlal Eden 5 Minibüs Şoförüne Cezai İşlem Uygulandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Kadıköy'de minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 5 minibüs şoförüne toplamda 3 bin 725 lira ceza kesildi. Kırmızı ışıkta geçen 2 sürücüye 951'er lira, emniyet kemeri takmayan 2 sürücüye 436'şar lira, cep telefonuyla konuşan bir sürücüye de 951 lira ceza uygulandı.
Kadıköy'de trafik kurallarını ihlal eden 5 minibüs şoförüne 3 bin 725 lira cezai işlem uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde minibüslere yolcu gibi binip, kural ihlali yapan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimler sırasında kırmızı ışıkta geçen 2 sürücüye 951'er lira, emniyet kemeri takmayan 2 sürücüye 436'şar lira, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan bir sürücüye de 951 lira ceza kesildi.