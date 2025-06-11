Kadıköy'de Trafik Kazası Sonrası Kavga ve Tehdit

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Kadıköy'de bir trafik kazası sonrası sürücüler arasında kavga çıktı. Kavgada bir sürücü, diğerine saldırırken bir kadını bıçakla tehdit etti. Olay yerindeki gergin anlar cep telefonu ile kaydedildi. Şüpheli kısa sürede yakalandı.

KADIKÖY'de trafikte kaza yapan sürücüler arasında kavga çıktı. Kavgada sürücülerden biri, diğerini darbetti. Olaya tepki gösteren kadına da küfreden sürücü, kadını bıçakla tehdit etti. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, şüpheli kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay dün akşam saatlerinde Caddebostan'da meydana geldi. Trafik kazası yapan iki aracın sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri, diğerine yumruk atarak yere düşürdü. Yerdeki sürücü kalkmaya çalışırken üzerine gelen saldırgan, kalkmaya çalışan kişiyi darbetti. O sırada çevrede bulunan bir kadın, saldırgana tepki göstererek polis çağıracağını söyledi. Bunun üzerine kadına yönelen saldırgan, cebinden çıkardığı bıçakla 'Senin boğazını keserim' diyerek kadını tehdit etti. Ağır küfürler eden saldırgan, yanına gelen arkadaşı tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Darbedilerek yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, ekiplerinin elinde bulundurduğu kesici aletle çevreyi tehdit eden ve diğer araç sürücünü darbeden şüphelinin A.G. olduğu belirledi. A.G. aynı gün olayda elinde olan kesici alet ile yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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