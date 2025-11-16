Kadıköy'de Trafik Kazası: Servis Minibüsü Bariyerlere Çıktı
Kadıköy'de bir servis minibüsünün hafif ticari araçla çarpışması sonucu D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Kazanın ardından hasar gören araçlar kaldırılarak, trafik normale döndü.
Kara yolunun Ankara istikametinde ilerleyen M.U. idaresindeki 34 NYU 027 plakalı servis minibüsü, aynı yönde seyreden A.Y. yönetimindeki 35 CCH 124 plakalı hafif ticari araçla Kozyatağı mevkisinde çarpıştı.
Servis minibüsü çarpmanın etkisiyle beton bariyerlere çıktı.
Kaza nedeniyle iki yönlü oluşan trafik, hasar gören araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
