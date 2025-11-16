Haberler

Kadıköy'de Trafik Kazası: Servis Minibüsü Bariyerlere Çıktı

Güncelleme:
Kadıköy'de bir servis minibüsünün hafif ticari araçla çarpışması sonucu D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Kazanın ardından hasar gören araçlar kaldırılarak, trafik normale döndü.

Kadıköy'de servis minibüsünün hafif ticari araçla çarpışmasının ardından bariyerlere çıktığı kaza nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Kara yolunun Ankara istikametinde ilerleyen M.U. idaresindeki 34 NYU 027 plakalı servis minibüsü, aynı yönde seyreden A.Y. yönetimindeki 35 CCH 124 plakalı hafif ticari araçla Kozyatağı mevkisinde çarpıştı.

Servis minibüsü çarpmanın etkisiyle beton bariyerlere çıktı.

Kaza nedeniyle iki yönlü oluşan trafik, hasar gören araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
title
