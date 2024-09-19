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Kadıköy'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kadıköy'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Kadıköy'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki iki araca çarparak kaldırımda bekleyen dört kişiyi yaraladı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kadıköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki 2 otomobile çarptı. Kazada otomobillerin yanında kaldırımda bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 KYJ 983 plakalı otomobil, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile çarptı. O sırada otomobillerin yanında kaldırımda bekleyen 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayı haber alarak gelen yaralı yakını ise olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri ile tartıştı. Bu kişi, polis tarafından oradan uzaklaştırıldı. Hastanede tedavileri süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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