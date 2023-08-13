Kadıköy'de trafik denetimlerinde 143 sürücüye ceza

Kadıköy'de yapılan trafik denetimlerinde hız yapan, abart egzoz kullanan ve modifiyeli araçlara yönelik 143 sürücüye toplam 353 bin 535 TL ceza uygulandı.

KADIKÖY'de trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. Hız yapan, abart egzoz kullanan sürücülere ve modifiyeli araçlara yönelik yapılan trafik denetimlerinde, 143 sürücüye toplam 353 bin 535 TL ceza uygulandı.

Kadıköy sahil yolu ve Bağdat Caddesi üzerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 00.00 - 03.00 saatleri arasında hız yapan, abart egzozlu ve modifiyeli araçlara yönelik trafik denetimleri yapıldı. Denetimler sırasında 438 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 143 sürücüye, toplam 353 bin 535 TL ceza uygulandı.

Yapılan denetimlerde; 24 Adet abart egzoz, 20 adet radar-aşırı hız, 3 adet makas atmak, 14 adet yüksek sesle müzik dinlemek, 10 adet film cam, 1 adet saygısızca araç kullanmak, 13 adet alkollü araç kullanma, 1 adet yetkisiz çakar, tepe lambası ile siren tertibatı bulundurmak ve kullanmak, 1 adet ehliyetsiz araç kullanma, 7 adet muayenesiz araç, 3 adet ehliyet kartını yanında bulundurmamak, 2 adet emniyet kemeri takmamak, 6 adet kask takmamak, 5 adet sigortasız araç ve diğer ihlal türlerinden 22 adet olmak üzere 143 sürücüye işlem yapılırken, 33 araç trafikten men edildi.

"DENETİMLER EĞLENCELİ"a

Kadıköy sahil yolu üzerinde trafik denetimlerini kamp sandalyesinde oturarak izleyen Naci Bel, 'Akşamları daha çok hava serinlediğinde geliyoruz buraya. Sohbet ederken yoldan geçen arabaları izlemeyi seviyoruz. Denetimler olduğunda daha eğlenceli oluyor, onları da izlediğimiz zaman bizim için eğlence çıkmış oluyor. Böyle zaman geçiriyoruz, güzel oluyor yani. Bizim için de eğlenceli güzel bir an oluyor" dedi.