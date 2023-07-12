Kadıköy'de Sivil Trafik ve trafik ekipleri tarafından araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, emniyet kemeri takmayan ve kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı. Minibüslere yolcu olarak binen polisler, minibüs şoförünü sıkı denetime alarak ihlal yapıp yapmadığını tespit etti. Kural ihlalinde bulunan sürücüler güzergah üzerinde bulunan kontrol noktasında durdurularak cezai işlem uygulandı.

- Kadıköy'de trafik denetiminde ceza yiyen sürücü: "Devletin kestiği parmak acımaz"

Kadıköy'de kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

İSTANBUL - Kadıköy'de Sivil Trafik ve trafik ekipleri tarafından araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, emniyet kemeri takmayan ve kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı. Minibüslere yolcu olarak binen polisler, minibüs şoförünü sıkı denetime alarak ihlal yapıp yapmadığını tespit etti. Kural ihlalinde bulunan sürücüler güzergah üzerinde bulunan kontrol noktasında durdurularak cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Kadıköy'de Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde minibüslere ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Minibüse yolcu olarak binen sivil trafik polisleri, sürücüleri sıkı denetime aldı. Kural ihlali yapan sürücülere kendilerini tanıtan sivil trafik ekipleri, güzergah üzerinde resmi ekiplerin bulunduğu bölgede aracı durdurarak, sürücü ve yolcuları bilgilendirdikten sonra cezai işlem uyguladı. Denetimler çerçevesinde emniyet kemeri takmayan ve kural ihlali yapan araç sürücülerine de cezai işlem uygulandı.

Denetimde, muayenesiz araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, trafik levhalarına uymamak, sürüş anında cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri takmamak ve sigortasız araç kullanmaktan dolayı sürücülere toplamda 17 bin 661 TL ceza uygulandı.

"Devletin kestiği parmak acımaz"

Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen ve ceza uygulanan bir sürücü, "Kemer takmamışız, haklı olarak durdurdular. Yapacak bir şey yok. Devletin kestiği parmak acımaz" dedi.