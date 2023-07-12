Kadıköy'de trafik denetiminde 22 sürücüye 17 bin 661 lira para cezası kesildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Kadıköy'de sürücü ve araçları denetledi. Denetimlerde kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri ihlali yapan 22 sürücüye toplam 17 bin 661 lira para cezası uygulandı.
Kadıköy'de, trafik denetiminde kurallara uymayan 22 sürücüye 17 bin 661 lira para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Göztepe Selamiçeşme'de sürücü ve araçları denetledi.
Denetimlerde kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanılması ve emniyet kemeriyle ilgili ihlalde bulunan sürücülere işlem yapıldı.
Bu kapsamda 22 araç sürücüsüne toplam 17 bin 661 lira para cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.