Kadıköy'de trafik denetiminde 22 sürücüye 17 bin 661 lira para cezası kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Kadıköy'de sürücü ve araçları denetledi. Denetimlerde kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri ihlali yapan 22 sürücüye toplam 17 bin 661 lira para cezası uygulandı.