Kadıköy'de toplu kedi ölümleri hayvanseverler tarafından protesto edildi

KADIKÖY'de toplanan bir grup hayvansever, yaklaşık 45 kedinin öldürülmesini protesto etti. Kedilerin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia eden hayvanseverler savcılığa şikayette bulunduklarını belirtti. Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) üyesi Hüseyin Çınar, "Dün 34 diye geçildi ama şu an gelen haberler ve bilgiler, kayıplarla birlikte 45 civarında söyleniyor. Zehir katılmış öngörümüz o yönde. Çünkü bu kadar hayvanın bir anda ölmesi normal bir durum değil" dedi.

Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde sokakta beslenen yaklaşık 34 Kedi, ölü bulundu. Mahalle sakinleri yaklaşık 45 sokak kedisinin öldürüldüğünü söylerken, kimi mahalle sakinleri ise evinde beslediği kedilerin kayıp olduğunu belirtti. İhbar üzerine olay yerine polis, Kadıköy Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yaşanan toplu kedi ölümlerini bir grup hayvansever ve HAÇİKO üyesi toplanarak protesto etti. Kedilerin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia eden grup şikayetçi olduklarını belirtti.

KEDİLERİN ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI

"KAYIPLARLA BİRLİKTE 45 CİVARINDA KEDİ ÖLÜSÜ BULUNDU"