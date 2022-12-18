KADIKÖY'DE TOPLANAN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ 70 GÖZALTI

İSTANBUL Valiliği, Kadıköy'de gerçekleştirilen izinsiz gösteriye müdahale edilerek 70 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Valilik açıklamasında, "Kadıköy Kaymakamlığınca; kamu güvenliği, huzur, asayiş ve esenliğinin olumsuz yönde etkilenebileceği, terör örgütü propagandası ve provokatif eylemler ile suç işlenmesine neden olunabileceği yönündeki bilgiler doğrultusunda 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/ç maddesi uyarınca Kadıköy Meydanı'nda bugün yapılmak istenen izinsiz gösteriyi yasaklama kararı alınmıştır. Kaymakamlıkça alınan karar, Kadıköy Meydanı'nda toplanan gruba tebliğ edilerek gösterinin sona erdirilmesi istenilmiş, karara riayet etmeyerek izinsiz yürüyüş ve gösteri yapmak isteyen şahıslara güvenlik güçlerimizce müdahalede bulunulmuştur" denildi.

70 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamanın devamında, "Güvenlik görevlilerinin görev yapmasını engellemeye çalışan, görevlileri tahrik ederek, hakarette bulunan F.E isimli şahsa yapılan gözaltı işlemi sırasında ortaya çıkan görüntülerle ilgili inceleme başlatılmıştır. İzinsiz gösteri yapan 70 kişi hakkında yakalama işlemi yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.