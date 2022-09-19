Son dakika haber: Kadıköy'de ticari taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde yolcu almak için yolun sağ tarafına yanaşan ticari taksiye, otomobil çarptı. Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde yolcu almak için yolun sağ tarafına yanaşan ticari taksiye, otomobil çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Bağdat Caddesi'nde ilerleyen 34 TED 82 plakalı ticari taksi, yolcu almak için sağa yanaştı. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan 34 CZY 435 plakalı otomobil duramayarak ticari taksiye arkadan çarptı. Ticari taksi de kazanın etkisiyle savrularak park halindeki bir otomobile çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, taksiye binmeye çalışan 1 kişi ve ticari taksiye çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı. Yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından caddede trafik normale döndü. Güncel Kaynak: AA / Şükrü Gündüz Kadıköy Bağdat Güncel Haberler Son Dakika

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