Kadıköy'de Ters Yönde Giden Motosikletli Yakalandı

Kadıköy'de polisin denetimi sırasında ters yönde ilerleyen ve 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, ekiplerin takibi sonucu yakalandı. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye ceza uygulandı.

KADIKÖY'de polisin denetimi sırasında ters yönde ilerleyen ve 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, ekiplerin takibi sonucu yakalandı. Ehliyeti olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü Tayyip Irmak 1.67 promil alkollü çıkarken, polise yaptığı savunma şaşkına çevirdi.

Kağıthane'de polis memurunun motosikletli tarafından şehit edilmesi ve Bostancı sahil yolunda sürat yapan otomobilin bisiklet sürücüsüne çarparak ölümüne neden olmasından sonra denetimlerini arttıran Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliği ekipleri, Çetin Emeç Bulvarı üzerinde hız yapan sürücülere yönelik çalışma yaptı. Bu çalışmalar sırasında ters yönden hızla denetim noktasına giren motosikletli ise 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Motosikletin peşine takılan ekipler, kısa sürede motosiklet sürücüsünü yakaladı.

"KÖTÜ NİYETİM YOKTU"

38 BİN LİRA CEZA UYGULANDI