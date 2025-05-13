Kadıköy'de Terör Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

KADIKÖY'de pankart asan DSİH (Devrimci Sosyalist İşçi Hareketi) terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 3 ilçede düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı. 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DSİH (Devrimci Sosyalist İşçi Hareketi) silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 5 Mayıs Pazartesi günü, Kadıköy'de pankart asan 3 şüpheliye operasyon düzenlendi. Sarıyer, Üsküdar ve Eyüpsultan'da şüphelilerin adreslerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.