Kadıköy'de terör elebaşı lehine slogan atan 9 şüpheli serbest bırakıldı

KADIKÖY'de terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atarak yürüyen 10 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü adli kontrol şartıyla 6'sı da ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, geçen pazar günü Bursa Gemlik'te terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine yapılacak eyleme katılmak için, Kadıköy'de toplanarak, slogan atan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Olay günü çekilen videoları izleyen ekipler, yürüyüşe katıldığı tespit edilen 10 şüphelinin adresini belirledi. Bu sabah haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin Arnavutköy, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Silivri, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerindeki adreslerine baskın yapıldı. Eş zamanlı yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir tabanca, 3 kilogram esrar ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.Gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı savcılık sorgularının ardından 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel