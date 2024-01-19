Kadıköy'de Tehlikeli Yolculuk

KADIKÖY'de, trafikte seyreden hafif ticari aracın arka camından sarkan kadının tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy Çetin Emeç Bulvarı, Bostancı Sahil Yolu'nda meydana gelen olayda, bir kadın, seyir halindeki 34 FJA 899 plakalı hafif ticari aracın arka camından sarkarak hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye düşürdü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, iki eliyle aracın tavan çıtasına tutunan kadının zaman zaman tek elini bırakarak yolculuğa devam ettiği görüldü.