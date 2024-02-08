Üye Girişi
Haberler

Kadıköy'de Tehlikeli Trafik İhlali

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kadıköy'de trafikte makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü, hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar araç kamerası tarafından kaydedildi.

KADIKÖY'DE trafikte makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar araç kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 5 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerinde D-100 karayolu Göztepe mevkii Harem istikametinde meydana geldi. Trafikte tehlikeli bir şekilde ilerleyen otomobil sürücüsü, makas atarak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Bir süre bu şekilde ilerleyen otomobil sürücüsü, araç kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title