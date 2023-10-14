Kadıköy'de Tehlikeli Şerit Değiştiren Hafriyat Kamyonu Sürücüsüne Cezai İşlem

Kadıköy'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen hafriyat kamyonu sürücüsüne 3 bin 366 lira para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı ve sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kadıköy'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen hafriyat kamyonu sürücüsüne 3 bin 366 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, 11 Ekim'de sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin incelemesinde, bir hafriyat aracı sürücüsünün Bağdat Caddesi'nde tehlikeli şerit değiştirdiği ve sol şerit ihlali yaptığı anlaşıldı.

Aracın plaka bilgilerinden, sürücünün A.E. olduğu tespit edildi.

Yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafiği aksatacak ve tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek", "saygısızca araç kullanmak" ve "aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; iki veya daha fazla şeritli yollarda geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri" maddelerinden toplam 3 bin 366 lira idari para cezası uygulandı.