KADIKÖY'DE TARTIŞTIĞI TIR ŞOFÖRÜNÜ YUMRUKLADI

KADIKÖY'de trafikte ilerleyen minibüs şoförüyle ile TIR şoförü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Aracından inen yolcu minibüsünün şoförü önce TIR'ı, daha sonra da şoförü yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fikirtepe Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde trafikte ilerleyen iki şoför arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yolcu minibüsünün şoförü, aracından inerek TIR'ın yanına gitti. TIR'ın şoförüyle bir süre tartıştıktan sonra TIR'a, ardından da şoföre yumruk attı. Hırsını alamayan minibüs şoförü, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Kavga sonrasında minibüs şofürü aracına binerek caddeden uzaklaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel