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Kadıköy'de Tarihi Binada Yangın: 1 Ölü

Kadıköy'de Tarihi Binada Yangın: 1 Ölü
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Kadıköy'de restorasyon aşamasındaki tarihi bir binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Kadıköy'de restorasyon çalışması süren bir dönem karakol olarak kullanılan tarihi binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Caferağa Mahallesi Mühürdar Karakolu Sokak'ta bulunan 3 katlı yenileme çalışmaları devam eden tarihi binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede binanın tamamını saran alevlerin yan binalara sıçramaması için itfaiye ekipleri, üç noktadan söndürme çalışması yaptı.

Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yangın bir saat içinde söndürüldü.

Yangının ardından yapılan incelemede, binanın ikinci katında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yeri incemesinin ardından kişinin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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