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Kadıköy'de Taksilere Denetim Yapıldı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Kadıköy'de taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde taksimetrelerin durumu, yolcuların taleplerinin karşılanması, emniyet kemeri ve cep telefonu ihlalleri kontrol edildi. Kural ihlali yapan sürücülere para cezası kesildi.

Kadıköy'de polis ekipleri tarafından taksilere yönelik denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Rıhtım Caddesi'nde araçların taksimetrelerin durumu, yolcuların kısa-uzun mesafe seyahat taleplerinin karşılayıp karşılanmadığı, emniyet kemeri ve cep telefonu ihlallerini kontrol etti.

Denetimlerde durdurulan taksi şoförlerinin evrakı kontrol edildi.

Kural ihlali yapan sürücülere çeşitli miktarlarda para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy Güncel Haberler

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