Kadıköy'de taksiciyi darbeden zanlı gözaltına alındı - Haberler

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Kadıköy'de taksiciyi darbeden zanlı gözaltına alındı

AA - Güncel
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Kadıköy'de taksiciyi darbettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Kadıköy'de taksiciyi darbettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir taksicinin darbedildiği anlara ait yayımlanan haberlerin ardından, zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmaların ardından görüntülerde yer alan kişinin kullandığı aracın plaka bilgileri ve kimliği tespit edildi.

Polis ekiplerince ikametinin önünde gözaltına alınan Ö.C.K. (42) hakkında "mala zarar verme" suçundan yapılan işlemin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kadıköy'de taksiciyi darbeden zanlı gözaltına alındı

Kadıköy'de taksiciyi darbeden zanlı gözaltına alındı

AA / Güncel

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