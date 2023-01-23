Kadıköy'de taksicilere yönelik denetim yapıldı Güncel Haberler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, vatandaşlar ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, vatandaşlar ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde oluşturulan denetim noktasında, polis ekipleri, taksileri durdurup evrak incelemesi yaptı. Polis ekipleri ayrıca taksi şoförlerine yönelik emniyet kemeri kullanma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine ilişkin denetim gerçekleştirdi. Çalışma izni ve ruhsat süresiyle ilgili evrakları inceleyen ekipler, muayenesi olmayan bir taksiye 951 lira, polis memurlarının ikazlarına rağmen durmayarak denetimden kaçan taksiye plakası üzerinden 951 lira para cezası uyguladı. Öte yandan, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü resmi ekipleri de dron desteği ile Rıhtım Caddesi'nde kırmızı ışık ihlali yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy Güncel Haberler

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