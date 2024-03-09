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Kadıköy'de taksi sürücüsünü bıçakla yaralayan şüphelilerden biri tutuklandı

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Kadıköy'de bir taksi sürücüsünü bıçakla yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kadıköy'de, taksi sürücüsünü bıçakla yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan yaşı küçük 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Mart'ta İnönü Caddesi'nde taksi sürücüsü O.E'nin bıçakla yaralandığı olaya ilişkin çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede, şüphelilerin taksiye müşteri olarak binmek istedikleri, sürücünün lastiğinin inik olması nedeniyle yolcu alamayacağını söylemesi üzerine aralarında tartışma yaşandığı belirlendi.

Tartışmanın ardından şüphelilerden birinin bıçakla taksi sürücüsü O.E'yi her iki kolundan yaraladığı tespit edildi.

Polis ekipleri, çalışma kapsamında olaya karıştığı tespit edilen şüpheliler A.A (14), O.Ş. (17) ve S.A'yı (17) gözaltına aldı.

Sorgulamalarında, "gasp, yağma, yaralama, hırsızlık, yankesicilik, uyuşturucu madde bulundurma" gibi çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlenen şüphelilerden O.Ş'nin ayrıca "kamu malına zarar verme" suçundan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Ş. tutuklanırken, A.A. ve S.A. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kadıköy Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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