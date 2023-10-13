Kadıköy'de taksi sürücülerine denetim yapıldı

Kadıköy'de, kalabalığın yoğun olduğu noktalarda yapılan denetimlerde kurallara uymayan taksi sürücülerine ceza kesildi.

Kadıköy'de, kalabalığın yoğun olduğu noktalarda yapılan denetimlerde kurallara uymayan taksi sürücülerine ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Rıhtım Caddesi'nde taksileri durdurup evrakını kontrol etti.

Ekipler ayrıca taksi şoförlerine yönelik emniyet kemeri kullanma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine ilişkin kontrolleri de yaptı.

Çalışma izni ve ruhsat süresiyle ilgili evrakı inceleyen ekipler, iki taksi sürücüsüne 8 bin 128 lira, emniyet kemeri takmayan 3 sürücüye 1308 lira olmak üzere toplamda 9 bin 436 lira cezası kesti.

Çalışma izni ve ruhsat süresiyle ilgili evrakı eksik olan iki taksi, çekiciyle otoparka çekildi.